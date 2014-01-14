أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إسعاف البحر الأحمر يضيف 5 خطوط تليفونية لخدمة الناخبين

Google+ Print
إسعاف البحر الأحمر يضيف 5 خطوط تليفونية لخدمة الناخبين إسعاف البحر الأحمر يضيف 5 خطوط تليفونية لخدمة الناخبين

خصص مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر أرقام هواتف جديدة إضافية لخدمة الناخبين، خلال أيام الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقال الدكتور حسام جميل مدير عام الطب الوقائى ومرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، إن أرقام الهواتف الإضافية هى 3543583- 3543584- 3543593- 3543594، ورقم الخط الساخن 123، وذلك لتوفير الخدمة السريعة لتنفيذ قرارات المحافظ بنقل الناخبين من المرضى والحالات الحرجة الراغبة فى الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء ومتابعة أية حالات إصابة مفاجئة خلال أيام الاستفتاء.

وأضاف أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة جميع المدن واللجان.. مؤكدا أنه حتى الآن تسير الأمور بشكل طبيعى ولا توجد أى بلاغات حتى الآن.

للمزيد من أخبار المحافظات...

بدء التصويت على الدستور بلجان الغربية

بدء التصويت على الدستور بلجان الغربية

الإخوان يقطعون طريق فاقوس أبو كبير وينظمون سلاسل بشرية بالزقازيق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365