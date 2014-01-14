إسعاف البحر الأحمر يضيف 5 خطوط تليفونية لخدمة الناخبين

خصص مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر أرقام هواتف جديدة إضافية لخدمة الناخبين، خلال أيام الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقال الدكتور حسام جميل مدير عام الطب الوقائى ومرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، إن أرقام الهواتف الإضافية هى 3543583- 3543584- 3543593- 3543594، ورقم الخط الساخن 123، وذلك لتوفير الخدمة السريعة لتنفيذ قرارات المحافظ بنقل الناخبين من المرضى والحالات الحرجة الراغبة فى الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء ومتابعة أية حالات إصابة مفاجئة خلال أيام الاستفتاء.

وأضاف أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة جميع المدن واللجان.. مؤكدا أنه حتى الآن تسير الأمور بشكل طبيعى ولا توجد أى بلاغات حتى الآن.

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