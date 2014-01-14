" WeMo" تبدأ عالم الإضاءة الذكية

المصباح الذكي يعمل لمدة 23 عاماً بطاقة 60 وات مزوداً ب " واي فاي"

كتب : نادية الدكروري منذ 10 دقائق

كشفت حديثاً شركة Belkin”" للتقنيات المنزلية الذكية عن المصباح الذكي "WeMo" الذي سيطرح بالأسواق الإسترالية خلال الأشهر المقبلة.

يزود مصباح" WeMo" ب " واي فاي" للإتصال و التحكم عن بعد و ربطها بمجموعة أخري من الأجهزة الذكية مع وجود جهاز مركزي يناسب المنازل الكبيرة دون الحاجة لتشغيل العديد من الكابلات.

و تعمل لمبة LED الذكية بقدرة 60 وات و يمكن أن تعمل لمدة تصل إلي 23 عاماً متصلة ، و يتحكم المستخدم بكمية الإضاءة المطلوبة بالمنزل ترشيداً لإستهلاك الكهرباء و تحديد أوقات تشغيل الإضاءة المنزلية.

يتوقع خبراء الشركة أن يصل سعر اللمبة الذكية لحوالي 40 دولار مقارنةً بعمرها الإفتراضي الذي يصل إلي 23 عام ، و تحكمها في كمية الكهرباء المستهلكة.