العبي واربحي مع Mix & Match من CLINIQUE

البلسم المرطب والملوّن للشفاه Chubby Stick Moisturizing Lip Colour Balm الذي يحتل المرتبة الأولى بين مستحضرات Clinique من حيث المبيعات، الآن يصبح أكثر تركيزاً وكثافة. لعشاق إصبع Chubby Stick حول العالم، نقدم تركيبة جديدة منه تؤمن تغطية مركزة تجعل الشفاه تبدو ممتلئة وتمنحها لوناً أكثر قوة وتركيزاً. إليكم Chubby Stick Intense Moisturizing Lip Colour Balm. وكما تعلمين هناك أصابع تجميل من Chubby Stick للعيون .

واليوم ستمنحك Clinique فرصة مميّزة للربح بعض من مستحضراتها التجميلية من خلال حملتها الجديدة للمشاركة في الخدمة الجديدة التي ستنطلق في 14 الشهر الجاري وحتى 28 منه في كل من السعودية، الامارات، الكويت وقطر، لبنان والاردن وعمان، والبحرين.

وتشمل هذه الخدمة عرض بعض مستحضرات Chubby Stick للشفاه والعيون حيث يمكنك أن تقومي بالمشاركة بها تماماً كلعبة Game تحت عنوان Mix & Match على موقع CLINIQUE على فيسبوك وخلال 60 ثانية عليك أن تختاري اللون الصحيح المطّبق على الوجوه الموجودة أمامك. المرحلة الثانية عليك تحديد جميع الإطلالات بشكل صحيح لتحصلي على SCORE أو مجموع معين يخولك الحصول على جوائز الماركة المرموقة. أخيراً شاركي مجموعة من خلال share على الفيسبوك .

تابعي معنا المزيد من المعلومات والفيديو عن كيفيّة استعمال هذه الأصابع بخطواتها الخاصة بالشفاه والعيون.