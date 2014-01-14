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العبي واربحي مع Mix & Match من CLINIQUE

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العبي واربحي مع Mix & Match من CLINIQUE العبي واربحي مع Mix & Match من CLINIQUE

البلسم المرطب والملوّن للشفاه Chubby Stick Moisturizing Lip Colour Balm الذي يحتل المرتبة الأولى بين مستحضرات Clinique من حيث المبيعات، الآن يصبح أكثر تركيزاً وكثافة. لعشاق إصبع Chubby Stick حول العالم، نقدم تركيبة جديدة منه تؤمن تغطية مركزة تجعل الشفاه تبدو ممتلئة وتمنحها لوناً أكثر قوة وتركيزاً. إليكم Chubby Stick Intense Moisturizing Lip Colour Balm. وكما تعلمين هناك أصابع تجميل من Chubby Stick للعيون .

واليوم ستمنحك Clinique فرصة مميّزة  للربح بعض من مستحضراتها التجميلية من خلال حملتها الجديدة للمشاركة في  الخدمة الجديدة التي ستنطلق في 14 الشهر الجاري وحتى 28 منه في كل من ، الامارات، الكويت وقطر، لبنان والاردن وعمان، والبحرين.

وتشمل هذه الخدمة عرض بعض مستحضرات Chubby Stick للشفاه والعيون حيث يمكنك أن تقومي بالمشاركة بها تماماً كلعبة Game  تحت عنوان  Mix & Match  على موقع CLINIQUE على فيسبوك  وخلال 60 ثانية عليك أن تختاري اللون الصحيح المطّبق على الوجوه  الموجودة أمامك. المرحلة الثانية عليك تحديد جميع الإطلالات بشكل صحيح لتحصلي على SCORE أو مجموع معين يخولك الحصول على جوائز  الماركة المرموقة. أخيراً شاركي مجموعة من خلال share  على الفيسبوك .

تابعي معنا المزيد من المعلومات والفيديو عن كيفيّة استعمال هذه الأصابع بخطواتها الخاصة بالشفاه والعيون.

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سيدتي

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