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James Marsden بدلاً من Paul Walker

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James Marsden بدلاً من Paul Walker James Marsden بدلاً من Paul Walker

قررت شركة Relativity Media إعطاء الدور الذي كان سيؤديه الممثل الراحل Paul Walker في The Best Of Me الى الممثل James Marsden. الفيلم من نوع الدراما مقتبس عن قصة للكاتب Nicholas Sparks وستشارك أيضاً في بطولته الممثلة Michelle Monaghan وسيتولّى إخراجه Michael Hoffman الذي قدّم لنا في السابق فيلمي Promised Land و The Last Station. يذكر أنه حتى اليوم تم إقتباس ثماني روايات للكاتب Nicholas Sparks إلى الشاشة الكبيرة أبرزهما فيلم The Notebook الذي جمع 81 مليون دولار على شباك التذاكر في أميركا وفيلم Dear John الذي جمع 80 مليون دولار.

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سيدتي