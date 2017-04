بدأت شركة Fox Searchlight تصوير الجزء الثاني من فيلم The Best Exotic Marigold Hotel في الهند وقد إنضم الى الفيلم الممثل David Strathairn الذي ترشح عام 2006 لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم Good Night, and Good Luck. كما يشارك في البطولة جميع ممثلي الجزء الأول وأذكر منهم Judi Dench و Maggie Smith و Bill Nighy و Dev Patel، إضافة الى Richard Gere و Tamsin Greig. يذكر أن فيلم The Best Exotic Marigold Hotel جمع 137 مليون دولار إيرادات عالمياً وترشح لجائزتي Golden Globe.