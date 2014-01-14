مواطن يفوز بجائزة نقدية تعادل قيمة راتبه لعامين

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اليوم عن فوز المواطن "علي راشد الميسري" بجائزة نقدية تعادل قيمة راتبه الشهري لعامين خلال السحب التاسع على الجائزة الكبرى لبرنامج "مكافآت مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبالإضافة إلى ذلك، فاز كل من المتعاملان خالد محمد الكعبي، و صالح محمد المهري، بجائزة تعادل راتبهما الشهري لستة أشهر، كما حصل 10 متعاملين آخرين على جائزة تعادل راتب شهري واحد.

ويجري المصرف سحباً كل ستة أشهر مما يتيح الفرصة لأحد عملائه الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى المصرف الفوز بالجائزة الكبرى وهي الحصول على مكافأة نقدية تعادل قيمة راتبه لمدة سنتين كاملتين، كما سيحصل عميلين آخرين على مكافأة نقدية تعادل قيمة راتبهما لمدة ستة أشهر.

ويتيح هذا البرنامج لجميع العملاء الجدد والحاليين الذين تُحول رواتبهم إلى المصرف بصورة منتظمة، الحصول على قسيمة تخولهم الدخول في السحب بشكل تلقائي لربح جوائز قيمة تصل إلى ما يعادل راتب عامين. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح المصرف لعشرة عملاء آخرين فرصة الفوز بمكافأة نقدية تعادل قيمة راتب شهر واحد، وذلك خلال سحب يجريه المصرف بشكل شهري.

وتعبيراً عن فرحته بالفوز بالجائزة الكبرى خلال سحوبات برنامج "مكافآت"، قال "علي راشد الميسري" لقد أثبت فوزي بهذه الجائزة على أن قراري باختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كمصرف رئيسي لي هو الخيار الصحيح، حيث حصلت بمجرد أن حولت حسابي إلى المصرف على مكافئة مالية كبيرة، هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا والفوائد الإضافية.

وأود أن أتقدم بالشكر والتقدير لمسؤولي مصرف أبوظبي الإسلامي الذين يعملون بجد لخدمة العملاء من خلال توفير منتجات وخدمات وعروض مبتكرة."

ويعكس برنامج "مكافآت مصرف أبوظبي الإسلامي" سجل المصرف الحافل بالابتكارات الرائدة، بما في ذلك برنامج التوفير "غنى" الحائز على جائزة أفضل برنامج توفير في المنطقة، والذي يمنح العملاء الفرصة للفوز بمبلغ 2 مليون درهم كل ثلاثة أشهر.