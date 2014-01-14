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11 حافلة تعمل بالوقود الحيوي والمستهدف 60 خلال 3 سنوات

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11 حافلة تعمل بالوقود الحيوي والمستهدف 60 خلال 3 سنوات 11 حافلة تعمل بالوقود الحيوي والمستهدف 60 خلال 3 سنوات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن ارتفاع عدد الحافلات الخضراء التي تعمل بالوقود الحيوي إلى 11 حافلة، ضمن خطتها المبنية على تعزيز مبادرة الاقتصاد الأخضر التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شهر يناير من عام 2012 تحت شعار ( أخضر لتنمية مستدامة ).

وقال المهندس عمر بن حيدر، مدير إدارة الصيانة والخدمات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: لقد دشن صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  العام 2012 أول حافلة تعمل بالوقود الحيوي، ولقد مضينا بعدها قُدماً في تعزيز التجربة بناء على تحليل النتائج التي كشفت عن انخفاض نسبة التلوث الناتجة عن احتراق وقود الحافلات من 0.65 إلى 0.43 K- VALUE مقارنة بأفضل الممارسات العالمية وهي 0.72 k- value ، وكذلك انخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 34 % ، ومعدل تكلفة الوقود بمعدل 7 %، كاشفاً عن خطة استراتيجية لتوسيع مجال التجربة على 60 حافلة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف : أنه بعد 6 شهور من التجربة والنتائج الإيجابية قمنا بتعميمها على 10 حافلات أخرى،  وهو ما حدث فعلا وتعمل حالياً بكفاءة عالية على خطوط المواصلات العامة، موضحاً أن الوقود الحيوي هو خليط من مستخرجات زيوت الطعام ووقود الديزل وهو صديق للبيئة وفق المعايير الدولية، والمستخدم منه حاليا عبارة عن خليط يحتوي على 5% زيوت طعام و95% وقود ديزل.

وأشار إلى أن الحافلة الخضراء من المشروعات الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، التي اطلقتها الهيئة بالتعاون مع مجموعة ( س.س لوتاه) التي تقوم بتجربة تقنية الوقود الحيوي الصديق للبيئة، وبالتعاون أيضاً مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP الذي يعمل على الترويج للمبادرة ضمن نطاق أعماله لدعم وسائل النقل المستدام. 

وأكد بن حيدر، أنه بعد البحث الميداني والاطلاع على التجارب المحلية في هذا المجال، اتضح ريادة هيئة الطرق والمواصلات في استخدام الوقود الحيوي في مواصلاتها العامة على مستوى الدولة، الأمر الذي يعني قدرتنا على تحمل مسؤوليتنا المجتمعية عبر مبادرات فعّالة تستهدف تلبية احتياجات المجتمع المحلي في إيجاد بيئة نظيفة ومستدامة.
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