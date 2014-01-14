نابولي يأمل في إتمام التعاقد مع نجم فيرونا

نابولي /أ ش أ/ أكد اوريليو دى لورنتيس رئيس نادي نابولي أنه سوف يسعى خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي لتدعيم الفريق بلاعبين جدد وعلى رأسهم جورجينيو نجم هيلاس فيرونا.

وذكرت صحيفة (ايل ماتينو) الإيطالية أن نابولي عرض دفع 7.5 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات جورجينيو الذي يبلغ من العمر 22 عاما وأنه من المحتمل أن تزيد قيمة هذا المبلغ بواقع 2.5 مليون يورو إضافية خلال المفاوضات التي ستجرى حول البنود التفصيلية للعقد.

وكان جورجينيو البرازيلي المولد قد قدم إلى إيطاليا وهو في سن صغيرة حيث لفت إليه الأنظار منذ بداية ممارسته لكرة القدم غير أنه تألق بقوة مع هيلاس فيرونا خلال العام الحالي حيث أحرز سبعة أهداف كما أنه لعب دورا مهما في وصول ناديه إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ 11 عاما.

ويأمل مسئولو نابولي في أن يتمكنوا من إنهاء صفقة ضم جورجينيو قريبا حيث أن الأنباء تشير إلى بريندان رودجرز مدرب ليفربول معجب باللاعب الصاعد ويرغب في ضمه خلال الانتقالات الشتوية.