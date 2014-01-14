توقيع عقود بناء 9 مراكز صحية بالقطيف

أنهت الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية عقود تسعة مراكز صحية في محافظة القطيف، ووقع مدير عام الشؤون الصحية الدكتور صالح الصالحي عقود إنشاء المراكز الخاصة بالصحة الأولية، فيما وقع عقدا آخر للترميمات العاجلة لمباني المديرية العامة للشؤون الصحية في الدمام، وإدارة الطوارئ بمجمع الدمام الطبي، ومبنى إدارة الرعاية الأولية بالقطيف بتكلفة 32.2 مليون ريال.

وقال الصالحي: إن العقد الأول اشتمل على إنشاء 9 مراكز للرعاية الصحية الأولية النموذجية بمحافظة القطيف ضمن المرحلة الرابعة، فيما تمثل العقد الثاني على عمليات الترميمات الحرجة والعاجلة لمباني المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وإدارة الطوارئ بمجمع الدمام الطبي، ومبنى الرعاية الأولية بمحافظة القطيف بقيمة تجاوزت 2.9 مليون ريال.

وتابع أن هذه المراكز تقع ضمن مشروع إنشاء وتجهيز 420 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة. وأبان بأن هناك خطة طموحة لتطوير القطاع الصحي على مستوى المنطقة، تحظى بدعم ورعاية من قبل المسؤولين في مقام الوزارة، ومن ضمنها خطة تنفيذية لتطوير الخدمات، تركز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي، ويأتي تنفيذ تلك الخطة بمشاركة الجميع، ومن بينهم المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنطقة.

وكان الصالحي قد افتتح مؤخرا مركزين صحيين في محافظة القطيف تمثلت في مركز صحي الربيعية، ومركز صحي سنابس بتكلفة إجمالية للمركزين قدرها 8 ملايين ريال، وعلق الصالحي بأن المركزين اللذين تم افتتاحهما يقع كل منهما على مساحة 625 متراً مربعاً، وتبلغ تكلفة كل مركز 4 ملايين ريال تشمل التكلفة الإنشائية والتجهيز، ويتكون كل مركز من طابقين تتوفر فيها عيادات للأطباء، وعيادة خاصة للأسنان، وقسم للإدارة ومستودع وسكن لمنسوبي المركز.