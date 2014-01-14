أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

حركة تُدعى "كسر دستور الدم" تحذر: الدماء ستهدر أمام اللجان وساعة الصفر ستكون الثانية عشرة ظهرا

Google+ Print
حركة تُدعى "كسر دستور الدم" تحذر: الدماء ستهدر أمام اللجان وساعة الصفر ستكون الثانية عشرة ظهرا حركة تُدعى "كسر دستور الدم" تحذر: الدماء ستهدر أمام اللجان وساعة الصفر ستكون الثانية عشرة ظهرا

كتب : محمد مقلد منذ 7 دقائق

حذرت حركة تُدعى "كسر دستور الدم" المواطنين من المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مؤكدة في بيان لها اليوم، أنه "سيتم جمع مجموعة المقاومة في الثانية عشرة ظهرا، والنزول بالشماريخ والألعاب النارية للتعدي على قوات الإرهاب اللي قاعدة تزور الصناديق جوه المدرسة، وكذلك من أجل إصابة الشعب بالرعب".

وقالت الحركة في بيانها "لا تسامح مع من خانوا دماء الشهداء المصريين وبارك سفك دمائهم، أمثال شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، والشيخ ياسر برهامي" مشددة على أنهم "لن يكونوا آمنين ولن ينعموا بالأمان".

وحذر "البيان" أي شخص يصاعد المصوتين بنقلهم عبر سيارات وأتوبيسات أو أي وسيلة أخرى للجان الاستفتاء، حيث إنها ستكون مستهدفة، قائلاً: "أي عربية أو أتوبيس أو ميكروباص هتنقل ناس للجان عشان تصوت علي دستور الدم، ستكون مستهدفة.. من الآخر خاف على عربيك مش هنرحم الخونة مش هنسمح لحد إنه ينقل ناخبين يخونوا دم المصريين اللي اتقتلوا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي"

تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي"

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب