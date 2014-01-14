حركة تُدعى "كسر دستور الدم" تحذر: الدماء ستهدر أمام اللجان وساعة الصفر ستكون الثانية عشرة ظهرا

كتب : محمد مقلد منذ 7 دقائق

حذرت حركة تُدعى "كسر دستور الدم" المواطنين من المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مؤكدة في بيان لها اليوم، أنه "سيتم جمع مجموعة المقاومة في الثانية عشرة ظهرا، والنزول بالشماريخ والألعاب النارية للتعدي على قوات الإرهاب اللي قاعدة تزور الصناديق جوه المدرسة، وكذلك من أجل إصابة الشعب بالرعب".

وقالت الحركة في بيانها "لا تسامح مع من خانوا دماء الشهداء المصريين وبارك سفك دمائهم، أمثال شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، والشيخ ياسر برهامي" مشددة على أنهم "لن يكونوا آمنين ولن ينعموا بالأمان".

وحذر "البيان" أي شخص يصاعد المصوتين بنقلهم عبر سيارات وأتوبيسات أو أي وسيلة أخرى للجان الاستفتاء، حيث إنها ستكون مستهدفة، قائلاً: "أي عربية أو أتوبيس أو ميكروباص هتنقل ناس للجان عشان تصوت علي دستور الدم، ستكون مستهدفة.. من الآخر خاف على عربيك مش هنرحم الخونة مش هنسمح لحد إنه ينقل ناخبين يخونوا دم المصريين اللي اتقتلوا".