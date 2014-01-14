«الأمير»: لا صفقات مع «الجزيرة».. والتليفزيون لن يتنازل عن حقه

كتب : الوطن الثلاثاء 14-01-2014 08:33

نفى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وجود أى اتصالات بين «ماسبيرو» وقنوات الجزيرة، لعقد صفقة أو اتفاق بين الطرفين، يلزم التليفزيون المصرى بالتنازل عن حقوقه لدى «الجزيرة» والمتمثلة فى 400 مليون جنيه، نظير استخدامها عربات الإذاعة الخارجية لمدة 41 يوما فى ميدان رابعة العدوية، مقابل تنازل «الجزيرة» لدى الفيفا عن حقها فى قيام ماسبيرو بإذاعة مباراة مصر وغانا فى دور الذهاب لتصفيات كأس العالم، وذلك بعد مطالبة الفيفا اتحاد الكرة المصرى بغرامة 2 مليون دولار بسبب ذلك. وأضاف «الأمير» لن أتنازل أبدا لقناة «الجزيرة» عن حقوق التليفزيون.