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بان كي مون يصل إلى أربيل للإطلاع على أحوال اللاجئين السوريين

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بان كي مون يصل إلى أربيل للإطلاع على أحوال اللاجئين السوريين بان كي مون يصل إلى أربيل للإطلاع على أحوال اللاجئين السوريين

وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صباح اليوم إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق للاطلاع على أحوال اللاجئين السوريين، حيث كان في استقباله رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين.

وذكر مصدر مطلع، أن جدول أعمال كي مون خلال زيارته للإقليم يتضمن تفقد مخيم كورسوك للاجئين السوريين للاطلاع على أحوالهم المعيشية، ثم لقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني وعدد من المسئولين الأكراد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد وصل أمس إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى والتقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.

 

أ ش أ

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