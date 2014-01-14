تعرف على كل ما حدث في حفل الكرة الذهبية

زيورخ (إفي) - أسدل الستار على الحفل السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي استضافه قصر المؤتمرات بزيورخ في سويسرا وكان نجمه الأبرز الليلة البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2013 للمرة الثانية في تاريخه.

قدم الحفل الذي أقيم تحت عنوان (البرازيل) التي ستستضيف المونديال القادم، عارضة الأزياء البرازيلية فرناندا ليما والمهاجم الهولندي السابق رود جوليت، وكان من أبرز لحظاته بكاء النجم البرتغالي كريستيانو لدى تسلمه الجائزة، وأيضا الأسطورة البرازيلي بيليه لدى تسلمه جائزة الكرة الذهبية الشرفية في نسختها الأولى تكريما لمشواره الرياضي إضافة لتكريم الأسطورة البرتغالي الراحل إزيبيو.

وصعد رونالدو للمنصة لتسلم الجائزة وهو يبكي ومعه نجله وسط فرحة عارمة من قبل أسرته التي حضرت معه الحفل (رفيقته وشقيقتاه وشقيقه ووالدته)، بالإضافة لتصفيق حار من قبل مسؤولي ريال الذي حضروا وعلى رأسهم رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وفاز كريستيانو بالكرة الذهبية على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) الذي احتكرها خلال النسخ الأربعة الماضية، وفرانك ريبيري (بايرن ميونخ) الذي سعى للفوز بها للمرة الأولى، ليكرر كريستيانو إنجاز الفوز بالجائزة الثمينة بعد 2008 مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وحصد كريستيانو ألف و365 نقطة (27.99%)، متفوقا على ميسي الذي نال ألف و205 نقطة (24.72%)، وريبيري الثالث الذي حصل على ألف و127 نقطة (23.36%).

وصرح لدى تسلمه الجائزة "لا املك الكلمات لوصف هذه اللحظة"، مشيرا "شكرا لكم زملائي في ريال مدريد والمنتخب وأسرتي الحاضرة هنا".

وأضاف "إنه شرف. الفوز بهذه الجائزة صعب للغاية. كان ذلك ممكنا بفضل رئيسي والكثير من الأشخاص الذين وقفوا إلى جواري".

وأجبر (صاروخ ماديرا) على البقاء في ظل ميسي خلال الأعوام الماضية، لينتزع عرشه أخيرا ويحصد الجائزة الأهم من الفيفا والتي سلمها له رئيسها جوزيف بلاتر، الذي سبق وانتقد أسلوب لعب رونالدو وامتدح (البرغوث) في قضية أثارت جدلا شديدة العام الماضي واضطر على اثرها للاعتذار لمهاجم النادي الملكي.

وتساوى رونالدو بفوزه بالكرة الذهبية مرتين مع الألمانيين فرانز بيكنباور (1972 و1976) وكارل هاينز رومينيجه (1980 و1981)، والإنجليزي كيفن كيجان (1978 و1979)، والبرازيلي رونالدو (1997 و2002)، والإسباني الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو (1957 و1957).

وأصبح رونالدو بهذا الشكل أول لاعب برتغالي يتوج بالجائزة الأبرز في العالم مرتين، بعد الأسطورة الراحل إزيبيو الذي فاز بها عام 1965.

كما اختار (الفيفا) الألمانيين يوب هاينكس كأفضل مدرب في عام 2013 ومانويل نوير كأفضل حارس، وذلك لقيادتهما فريق بايرن ميونخ للتتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا).

وفاز هاينكس (68 عاما) على حساب الاسكتلندي أليكس فيرجسون (مدرب مانشستر يونايتد السابق) والألماني يورجن كلوب (بروسيا دورتموند).

بينما اقتنص نوير الجائزة على حساب الإسباني إيكر كاسياس (ريال مدريد) وجيانلويجي بوفون (يوفنتوس).

كما فاز السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان الفرنسي) بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2013.

وفاز إبرا (32 عاما) عن هدفه بقميص السويد في مرمى إنجلترا بطريقة اكروباتية رائعة، في مباراة ودية أقيمت في 13 نوفمبر.

وتفوق إبرا على هدفي الصربي نيمانيا ماتيتش بهدفه الذي سجله لفريقه بنفيكا في شباك بورتو في 13 يناير في الدوري البرتغالي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا بهدفه الذي أحرزه للسيليساو في مرمى اليابان في 15 يونيو 2013، ضمن بطولة كأس القارات.

فيما فاز الأسطورة البرازيلي بيليه بجائزة الكرة الذهبية الشرفية كأفضل لاعب في التاريخ.

وساهم بيليه (73 عاما) في تتويج منتخب بلاده السيليساو بلقب كأس العالم ثلاث مرات 1958 و1962 و1970.

بينما تسلم البلجيكي جاك روج، الرئيس السابق للجنة الأوليمبية الدولية، الجائزة الرئاسية من قبل بلاتر.

وفاز الاتحاد الأفغاني لكرة القدم بجائزة "اللعب النظيف" 2013.

وفي فئة السيدات، فازت حارسة المرمى الألمانية نادين أنجرير بجائزة أفضل لاعبة في عام 2013.

وتفوقت نادين على مارتا نجمة البرازيل، الفائزة باللقب في الفترة بين 2006 و2010 ، وآبي وامباش لاعبة الولايات المتحدة الأمريكية الفائزة باللقب في 2012.

فيما توجت سيلفيا نايد مدربة المنتخب الألماني بجائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية في 2013، لتتفوق على مواطنتها رالف كيلرمان إضافة للسويدية بيا سوندهيج.

واختار (الفيفا) فريقه المثالي الذي ضم في حراسة المرمى: الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ). وفي الدفاع: الألماني فيليب لام (بايرن ميونخ) - الإسباني سرخيو راموس (ريال مدريد) - البرازيلي ديفيد سيلفا (باريس سان جيرمان) - البرازيلي داني ألفيش (برشلونة). وفي خط الوسط: الإسباني أندريس إنييتسا (برشلونة) - الإسباني تشافي هرنانديز (برشلونة) - الفرنسي فرانك ريبيري (بايرن ميونخ). وفي الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان) - الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).