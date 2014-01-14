26.5 مليون بحثوا عن دستور 2013 فى «جوجل» مقابل 11.5 مليون لـ«دستور الإخوان»

كتب : محمد غالب الثلاثاء 14-01-2014 08:34

حظى دستور مصر 2013 باهتمام من المصريين لم يحظَ به أى دستور آخر، وهو ما كشفت عنه نتائج البحث على موقع البحث الشهير «جوجل»، حيث بدت مشاركة المصريين إيجابية، فعدد الباحثين عن كلمة «دستور مصر 2013» تخطى الـ 26٫5 مليون، بينما وصل عدد الباحثين عن «دستور مصر 2012» إلى 11٫5 مليون، وهو ما يعنى تفوق نسبة الاهتمام والبحث عن دستور الإخوان بمراحل عديدة. كما وصلت نسبة البحث عن كلمة «دستور 2013» إلى 75 مليوناً و300 ألف باحث على «جوجل»، لتتفوق على نسبة البحث عن كلمة «دستور 2012» الذى كانت نتيجته 30 مليوناً و800 ألف باحث.

«جوجل لا يخطئ فى أرقامه، وزيادة عدد مرات البحث على الموقع الشهير تعتبر مؤشراً على رغبة المصريين فى المعرفة والوعى بدستور بلدهم».. قالها المهندس حسام صالح خبير الاتصالات، مؤكداً أن من المنطقى أن يكون هناك فارق كبير فى نسبة البحث عن كلا الدستورين، لأن الفترة الزمنية التى شهدت كتابة دستور 2013 أتاحت فرصة كبيرة لمناقشة مواده بكثافة فى وسائل الإعلام وموقع اليوتيوب، كما أن المواطنين، خاصة الشباب، كانت عندهم رغبة كبيرة فى قراءة ومناقشة مواد الدستور كى يتوفر لهم قدر كبير من المعرفة لتحديد مصيرهم فى الفترة المقبلة المهمة فى تاريخ الوطن. من جانبه، قال اللواء «أحمد عبدالرحمن» نائب رئيس الجمعية المصرية للإنترنت، أن المشاركة نقلة نوعية، وهو ما جعل المواطن يهتم أكثر بالبحث عن الدستور فى جوجل»