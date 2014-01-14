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هجوم بالسلاح على كنيسة “الملاك ميخائيل” في الفيوم

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هجوم بالسلاح على كنيسة “الملاك ميخائيل” في الفيوم هجوم بالسلاح على كنيسة “الملاك ميخائيل” في الفيوم

أرشيفية

قام ملثمان يستقلان دراجة بخارية بإطلاق أعيرة النارية من بندقية آلية على الباب الخلفي لكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة سنورس بالفيوم منذ نحو 3 ساعات وفرا هاربين ، ولم تسفر طلقاتهما عن أية إصابات .

وقال أحد شهود العيان أن الأهالي طاردوا الملثمين الذين فروا هاربين، وأن الاعتداء جاء متزامنا مع خلو المبني من الداخل أو مرور أي أشخاص بالشارع المتواجد به الكنيسة .

وأكد شاهد عيان تصادف تواجده بالشارع عائدًا من عمله إلي منزله، انه رأي شخصين يستقلان دراجة بخارية من النوع الصيني السريع اقتربا من المبني وأخرج أحدهما رشاش وأطلق عدة طلقات بشكل عشوائي دون إصابة أحد، وعلي الفور هرع الأهالي لمعرفة سبب الاصوات ثم تعقبوا الجناة لم يفلحوا فى ضبطهم .

وقام بعضهم بإبلاغ قسم شرطة سنورس بالأمر، جاري التحقيق والمعاينة المبدئية، وبالمعاينة المبدأية تم العثور علي 5 طلقات إلي روسي فارغ .

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