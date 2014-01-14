تكثيف أمنى حول لجان مدرستى عزيز المصرى والسيدة عائشة بالهرم

كثفت قوات الأمن من الجيش والشرطة تواجدها بلجان مدرسة الفريق عزيز المصرى الابتدائية، ومدرسة السيدة عائشة الابتدائية التابعتين لإدارة الطالبية بالهرم.

ومن ناحية أخرى وصل القضاة إلى لجان 91 بمدرسة السيدة عائشة الابتدائية، أيضا وصل القضاة بلجان 17 و18 و19 بمدرسة الفريق عزيز المصرى الابتدائية.

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