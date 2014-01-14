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راندا البحيري تنتهي من تصوير دورها في فيلم “نهاية صيف” وتستعد ل”عشق النساء”

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راندا البحيري تنتهي من تصوير دورها في فيلم “نهاية صيف” وتستعد ل”عشق النساء” راندا البحيري تنتهي من تصوير دورها في فيلم “نهاية صيف” وتستعد ل”عشق النساء”

إنتهت الفنانة راندا البحيري من تصوير دورها في الفيلم السينمائي الجديد “نهاية صيف” للمخرج طوني نبيه ، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

راندا قالت :” أقدم في الفيلم شخصية فتاة صغيرة متزوجة برجل أكبر منها سنا،وتواجه عددا كبيرا من المشاكل النفسية والصراعات الداخلية التي تحاول التغلب عليها” .

وأعربت راندا عن سعادتها للعمل مع المخرج طوني نبيه لأنه خريج مدرسة المخرج العالمي يوسف شاهين وعمل معه في عدد كبير من الأفلام السينمائية كان آخرها فيلم “هي فوضى” آخر أفلام المخرج الراحل.

وأضافت أن الفيلم سيناريو وحوار وإنتاج طوني خليفه ، وقام محفوظ عبد الرحمن في ورشة عمل كبيرة بالإشراف عليه ، ويشاركني فيه كل من رحاب الجمل،صبري فواز،ماهر عصام،وصبري عبد المنعم.

من ناحية أخرى قالت راندا أنها أنتهت من تصوير 60% من دورها في المسلسل اللبناني الجديد”عشق النساء”،وستستكمل تصوير باقي دورها مع بداية شهر فبراير المقبل.

وتقدم راندا البحيري في المسلسل اللبناني الجديد”عشق النساء” دور بنت رومانسية جدا،تحب كل من حولها وتضحي لإسعاد الآخرين،وبسبب هذه الطيبة المفرطة تتعرض للعديد من المشاكل.

وحول ما إذا كان المسلسل امتدادا للمسلسلات التركية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة،قالت :المسلسل بعيد كل البعد عن المسلسلات التركية والأفكار التي قدمت فيها من قبل،لكنه يتشابه معها فقط في جودة الصورة والملابس والإعتماد على المناظر الطبيعية التي تجذب المشاهدين.

“عشق النساء”إخراج فيليب أسمر،وتأليف منى طايع،وإنتاج زياد شويري،ويشارك في بطولته كل من باسل خياط،ورد الخال،و وسام حنا.

جدير بالذكر أن راندا البحيري ومجموعة فنانين منهم أحمد فؤاد سليم،سيد رجب،تميم عبده،يحيى أحمد،طارق لطفي،عمرو يوسف،وكنده علوش وقعوا قبل أيام عقد مشاركتهم فى بطولة مسلسل “عد تنازلي” من تأليف تامر إبراهيم وإخراج حسين المنياوي .
> أش أ

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