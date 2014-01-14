نيللي كريم تعيش انتعاشة فنية بفيلم ومسلسلين

تعيش الفنانة نيللي كريم حالة من النشاط الفني حاليا ، حيث تشارك في بطولة فيلم ، لم يتحدد موعد عرضه بعد ، ومسلسلين يتوقع عرضهما خلال شهر رمضان المقبل.

وانتهت نيللي كريم منذ أيام من تصوير فيلم “يوم للستات” ، الذي تشارك في بطولته مع الفنانين الهام شاهين، وهالة صدقي، ومحمود حميدة ، وفاروق الفيشاوي والفيلم إخراج كاملة أبو ذكري.

وتدور أحداث الفيلم حول حلم يراود سيدات بحي شعبي في بناء حمام سباحة بمركز شباب، وتخيص يوم للستات للسباحة فيه ، والعمل يحمل إسقاطات حول المشاكل التي تعاني منها المرأة في مجتمعنا الشرقي، ولم يتحدد موعد عرض المسلسل حتى الآن.

وعلى مستوى الدراما تشارك نيللي في بطولة مسلسل”سرايا عابدين”وتجسد فيه دور”جورنار”،الفتاة التركية الأصل،والتي تتردد على “سرايا عابدين”التي يقطن بها الأسرة الملكية.

> المسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانات منهم يسرا وغادة عادل ومي كساب والاخراج لعمرو عرفة.

وخلال أيام ستبدأ نيللي كريم تصوير مسلسل “سجن النساء”،الذي كتبت السيناريو والحوار له مريم ناعوم ، ويسرد العمل قصصا واقعية للكاتبة فتحية العسال حول نماذج لسيدات في السجن، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ، إلى جانب المسلسل السابق.

أ ش أ