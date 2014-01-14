بكرى :هناك ومؤامرة تضم أطرافًا داخلية وخارجية لإغتيال الفريق السيسى

وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى : ” هناك خطة ومؤامرة تضم أطرافًا داخلية وخارجية من أجل اغتيال الفريق السيسى من أجل إخفائه من على مسرح العمليات فى مصر، بسبب الشعبية الجارفة التى يتمتع بها من جانب المصريين والعرب”، موضحًا أنه سيكون هناك مؤامرة لإغتيال السيسى عقب استجابته بخوض الانتخابات الرئاسية بجانب ترشح عبد المنعم أبو الفتوح، وأحد الشخصيات العسكرية ” .

> وحذر بكرى فى لقائه على فضائية ” سى بى سى ” : ” أن الأمريكان إذا مسوا وزير الدفاع سيشهر المصريون سلاحهم تجاه الأمريكان فى منازلهم، لأن المصريين عندما يغضبون لن تستطيع أى قوى فى العالم مواجهتهم، موضحًَا : ” إلى أننا لن نسمح لأحد بالقيام بأى جريمة تجاه رجل أنقذ مصر بأكملها، وهذا تحذير للاخوان “.

وأوضح بكرى : “أنه بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية ستزيد المؤامرة عليه بهدف اغتياله، مشيرا إلى أن الهدف من اختفاء السيسى من المشهد السياسى فى مصر هو حصر الانتخابات الرئاسية بين عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وأحد المرشحين المنتمين للمؤسسة العسكرية، مؤكدا أن مصر ليست رجلا واحدا فقط.

وأكد بكرى : ” إن هذه الثورة ستصل إلى أبعد مدى، حيث سيتم ذبح الأمريكان فى بيوتهم، لأن المصريين ليس لهم أعداء إلا الأمريكان ” .