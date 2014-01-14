"بلدك محتجالك" بالإسكندرية تواصل الحشد للتصويت بـ"نعم" فى الاستفتاء

قالت سلوى عطية، رئيس حملة "بلدك محتجالك"، إنه من المتوقع إقبال كبير على الاستفتاء اليوم، مشيرة إلى أن الحلمة نظمت فعالية أمس بمناطق محطة مصر ومحرم بك وباب شرق والمطار، وأول أمس بعزب الرحمة وفتى وحجازى بدائرة سيدى جابر، ولاقت الفعاليات إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين أبدوا رغبة فى التصويت بـ"نعم" للاستقرار ودعم خارطة الطريق.

يذكر أن الحملة نظمت فعاليات بجميع أنحاء المحافظة، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء، والتصويت بـ"نعم" للدستور، ووزعت "فلاريرز " يتضمن ملخص لأهم مواد الدستور بشكل مبسط، باللغة العامية ومدعم بالصور لتسهيل فهمه.

للمزيد من أخبار المحافظات..

>محافظ الإسكندرية يأمر بمصادرة "توك توك" لسيره عكس الاتجاه

>الجزيرة تفبرك صورة أمين كرامة السويس فى 2012 باعتباره ضد دستور 2014

>مدير أمن الفيوم: اكبر معاقل الإخوان ستنقلب عليهم غدا خلال الاستفتاء