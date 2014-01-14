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وزير النفط الإماراتى: استكمال توسعة مصفاة الرويس بنهاية 2015

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وزير النفط الإماراتى: استكمال توسعة مصفاة الرويس بنهاية 2015 وزير النفط الإماراتى: استكمال توسعة مصفاة الرويس بنهاية 2015

قال وزير النفط الإماراتى سهيل بن محمد المزروعى، إن من المنتظر استكمال توسعة مصفاة الرويس التابعة لشركة أبوظبى لتكرير النفط (تكرير) بحلول نهاية عام 2015، ويزور المزروعى نيودلهى لحضور مؤتمر بتروتك النفطى لعام 2014.

وأشار الوزير إلى أن إنتاج بلاده من النفط يقارب 2.8 مليون برميل يوميا فى الوقت الحالى، وكانت الإمارات العربية المتحدة العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخطط فى وقت سابق لاستكمال توسعة المصفاة فى الربع الأول من هذا العام.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة الرويس 415 ألف برميل يوميا ومن شأن عملية التوسعة الجارية أن تزيد هذه الطاقة إلى أكثر من المثلين، وستعالج المصفاة الجديدة خام مربان الذى تنتجه أبوظبى.

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