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"بى بى" تتعهد بالكفاح لتخفيض طلبات التعويض الخيالية بشأن تسرب نفطى

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"بى بى" تتعهد بالكفاح لتخفيض طلبات التعويض الخيالية بشأن تسرب نفطى "بى بى" تتعهد بالكفاح لتخفيض طلبات التعويض الخيالية بشأن تسرب نفطى

ذكرت تقارير إخبارية بريطانية، أن شركة بريتش بتروليم البريطانية العملاقة للنفط "بى بى" ستكافح ضد طلبات التعويض الضخمة المبالغ فيها أو الخيالية تماما.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن الشركة تعهدت بمواجهة تلك الطلبات المتعلقة بكارثة التسرب النفطى لمنصة ديب ووتر هورايزون فى خليج المكسيك الأمريكى عام 2010، على الرغم من تعرضها لانتكاسة إثر صدور حكم من إحدى محاكم الاستئناف مساء يوم الجمعة الماضى برفض بعض حججها.

وأضافت أن "بى بى" أحرزت نجاحا جزئيا فى أحكام قضائية أخرى صدرت مؤخرا وأن محاميها يدللون على أن مبالغ التعويضات يجب أن يتم الحد منها حتى إذا لم تقبل المحكمة تماما بموقف الشركة.

وتقول بريتش بتروليم إنها تضطر إلى دفع مئات الملايين من الدولارات أو أكثر فى تعويضات غير مبررة بموجب تسويتها للكارثة، وذلك بسبب سوء الترجمة للاتفاق من جانب باتريك جونو الحارس القضائى على مطالب التعويضات.

ووفقا للصحيفة، تم إلغاء أحد الأشكال المهمة لسوء الترجمة المزعومة فى حكم صدر من المحكمة الابتدائية فى مدينة نيو أورلينز الأمريكية عشية عيد الميلاد ما يفتح الباب أمام إمكانية خفض مبالغ التعويضات فى المستقبل ويمكن أن تسترد "بى بى" مئات الملايين من الدولارات من الشركات التى حصلت على أموال بموجب الترجمة القديمة للاتفاق.

واتخذت قضية "بى بى" التى تكافح من أجل تخفيض تكلفة تسوية التعويضات التى توصلت إليها مع محاميى المدعون فى عام 2012 بعدين أساسيين.

وتقول الصحيفة إن البعد الأول كان يتعلق بالآليات التى استخدمها جونو لحساب الخسائر عند تقييم مكافآت التعويض، أما البعد الثانى فيتعلق بالسؤال الأكبر عما إذا كان من القانونى بالنسبة للتسوية أن يتم دفع تعويضات إلى بعض الشركات التى لم تخسر أى أموال كنتيجة للتسرب النفطى.

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