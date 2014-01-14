احتفال حكومى برعاية ملكية بذكرى المولد النبوى فى الأردن

احتفلت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين، وبرعاية الملك عبد الله الثانى، بذكرى المولد النبوى الشريف فى مسجد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين بالعاصمة عمان.

وتخلل الاحتفال الذى نظمته وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، بحسب بيان صدر عن الديوان الملكى، قصائد شعرية تغنت بسيرة النبى محمد خاتم المرسلين، وكلمات لمسئولين توقفت عند السيرة العطرة للنبى وأبرز المراحل التى مر بها قبل وبعد الرسالة.

وقال وزير الأوقاف هايل داوود فى كلمة له، إننا "نعاهد رسولنا الكريم على السمع والطاعة لدعوته ورسالته، وآل البيت الأطهار، الذين يسيرون على نهج جدهم ويزدانون بأخلاقه"، مشيرا إلى فضل الرسول على الأمة جمعاء.

وتابع: "رسولنا الكريم بنى أمة كانت خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله، وأثبت عبر مسيرته أن المصاعب التى واجهته لا تعيق الرجال عن المضى فى طريق البناء".

وتوقف القاضى أحمد هليل إمام العائلة الملكية، خلال كلمة له، ما يتعرض له المسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى الرسول من عدوان واعتداءات من قبل الاحتلال"، واستذكر الشاعر عدنان الصمادى بقصيدة له شخصية النبى محمد وآل بيته الأطهار.

وهنأ الملك عبد الله الثانى خلال تغريدة له على حساب الديوان الملكى الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الأمتين العربية والإسلامية بحلول المولد النبوى.

وكتب الملك أن هذا اليوم لهو "من أعظم أيام الإنسانية، إذ ولد فيه جدنا الهاشمى، رسول الرحمة الذى بعثه الله بالهدى ودين الحق، ويسعدنى فى هذا اليوم المبارك أن أتقدم من شعبى اﻷردنى والأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة والتبريك أعاده الله علينا بالخير والبركة".

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