قتيل وجريح بإطلاق نار بولاية فلوريدا الاميركية فلوريدا

قتل شخص وجرح آخر، بعد قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في منطقة ويسلي شابل، بولاية فلوريدا الأميركية.

ونقلت شبكة ( سي إن إن ) الأميركية عن قائد الشرطة بمقاطعة باسكو، كريس نوكو، ان إطلاق نار وقع في صالة سينما بويسلي شابل، أثناء مشاجرة بين عدد من رواد السينما، بسبب استخدام هاتف خلوي داخل صالة العرض.

وقال “وقعت المشادة بسبب قيام رجل باستخدام هاتفه .. فقد كان يكتب رسالة، وقد تسبب بإزعاج كبير”.

وأضاف ان الأمر تطور إلى مشاجرة بالأيدي بين الجانبين، قام على أثرها شخص بإطلاق النار على الرجل الذي يستخدم الخلوي وامرأة بجواره، مستخدماً سلاحاً كان في حوزته.

وأوضح قائد الشرطة ان الرجل قتل وأصيبت المرأة لكن حالها مستقرة، ولا خطر على حياتها.

وأضاف ليس من المعروف إذا كان المشتبه به أطلق النار على المرأة عمداً، أم انها أصيبت عن طريق الخطأ.