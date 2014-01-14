رونالدو: أريد أن أسطر صفحة فريدة في تاريخ كرة القدم

(إفي) - أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز الليلة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2013 ، أن هدفه هو كتابة صفحة فريدة في تاريخ كرة القدم كأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق.

وقال رونالدو في تصريحات لوسائل الإعلام البرتغالية عقب فوزه بالجائزة للمرة الثانية في مشواره بعد 2008 "هذا هو هدفي، أن أسطر صفحة فريدة في تاريخ كرة القدم كأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، وأنا أسير في هذا الطريق".

وردا على سؤال الصحفيين حول شعوره بعد أن أصبح أول برتغالي يفوز بالجائزة مرتين، قال مهاجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب البرتغالي "هدفي ليس أن أكون الأول في البرتغال، أريد أن احتل موقعا في تاريخ كرة القدم العالمية، لا أريد أن أشكل فقط جزءا من تاريخ بلدي".

واعترف الجناح البرتغالي (28 عاما) بأن دموعه سقطت لأن مشاعره كانت صريحة وناتجه عن "تأثر كبير".

واضاف "لم أكن أرغب في البكاء، لكني لم أستطع أن أمنعه، فلست من حجر" مشيرا إلى تأثره الكبير لدى رؤيته أسرته وهي حاضرة معه في الحفل.

وعاد اللاعب البرتغالي ليوجه الشكر إلى زملائه في ريال مدريد ومنتخب بلاده الذين ساعدوه للتتويج بلقب الأفضل في العالم.

وأنهى كريستيانو بهذا الشكل على احتكار الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة على جائزة الكرة الذهبية خلال النسخ الأربعة الماضية.