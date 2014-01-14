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تعليق مفاوضات أديس أبابا بشأن جنوب السودان بسبب نقلها لـ«ملهى ليلي»

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علقت وساطة دول منظمة التنمية لدول شرق أفريقيا «إيجاد» المفاوضات بين وفدي حكومة جنوب السودان والمتمردين، الاثنين، بسبب اعتراض الوفدين على نقل المحادثات إلى «ملهى ليلي» ملحق بالفندق، الذي يستضيف المفاوضات، وذلك بسبب شغل مقر التفاوض بوفد ياباني زائر.

وقالت مصادر، الاثنين، إن المراسم الإثيوبية، أبلغت الأطراف بنقل المفاوضات إلى الملهى، وقالت المصادر، «عندما رفض الوفدان هذا الطلب، تقرر مواصلة المفاوضات، الثلاثاء».

واعتبرت المصادر أن هذه أول مرة يتفق فيها أطراف النزاع بجنوب السودان على نقطة مشتركة، عندما رفضا استمرار المفاوضات في «الملهى»، بسبب ضعف الإضاءة والضجة المحيطة بالملهى.

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