ألمانيا تُحذّر إسرائيل من الاستيطان: يُقوّض مفاوضات السلام مع الفلسطينيين

حذّر وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الإثنين، إسرائيل من الاستيطان، معتبرًا أنه يُقوّض مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.

وقال «شتاينماير»، الذي يقوم بزيارته الرسمية الأولى لإسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عاد وزيرًا لخارجية بلاده في ديسمبر، إنه «من الواضح أن استمرار البناء في المستوطنات يؤثر فعلًا في عملية السلام».

وأعلن وزير الخارجية الألماني، الذي تعتبر بلاده حليفًا قريبًا من إسرائيل، دعمه لجهود وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي يحاول إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين بالموافقة على «اتفاق إطار» يتضمن الخطوط العريضة لاتفاق سلام نهائي.

وأضاف الوزير الألماني بعد لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله بالضفة الغربية: «نحن في مرحلة حاسمة لعملية (السلام)، ونلتزم دعم هذه الجهود في شكل دائم».

من جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات: «طالبنا المجتمع الدولي بإدراك أن الحكومة الإسرائيلية إما أن تختار طريق المستوطنات أو المفاوضات، فالطرف الذي يستعمل لغة الإملاءات يجب أن يُحاسب».

وأضاف أن «كل من يدعم حل الدولتين يجب أن يُلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فورًا».

كان «شتاينماير» مثّل في وقت سابق بلاده في جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون.

وكرر «عباس» هذا الأسبوع أنه لن يكون هناك سلام إلا إذا أصبحت القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، كذلك كرر رفض السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.