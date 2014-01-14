لكى تعيش سعيدا.. مارس الرياضة واستمتع بالشمس واحرص على تناول السمك

كيف تعيش سعيدا؟ ربما تساعدك الحياة بالفرص، والظروف الجيدة التى تجعلك سعيدا وربما يساعدك القدر على منحك تلك الحياة.

أو قد يلعب الحظ دور البطولة فى حياتك فتحصل على كل ما ترغب وأكثر لتعيش سعيدا.

فإذا بخلت عليك الحياة وتناساك القدر، وخاصمك الحظ ليس أمامك سوى أن تبحث لنفسك عن السعادة، ولا تظن أنها أمر صعب المنال فقد يكون الحصول عليها أسهل ما يكون.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يقدم روشتة السعادة التى يؤكد أن الحصول عليها لا يتطلب سوى تناول أغذية معينة وإدخال تعديلات بسيطة إلى روتين حياتك.

السمك يخلصك من الكآبة

يقول يوسف إن تناول السمك الغنى بالأحماض الدهنية (الأوميغا 3) يساعد على التخلص من حالة الكآبة وذلك لتأثيره على الإشارات المنتشرة بين خلايا الدماغ، لذا فالأسماك كالسلمون، الرنجة، السردين، التونة وملحقات زيت السمك يجب أن نتناولها بشكل يومى نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من أحماض الأوميجا 3.

الشيكولاته ترفع معنوياتك

تعتبر الشيكولاته واحدة من أكثر الأغذية المساعدة على رفع المعنويات، فعندما تولد رغبة شديدة بتناول الشيكولاته ذلك يعنى أنك فى مزاج سيئ.

ولا تحتوى الشيكولاته فقط على السكر الذى يرفع نسبة السيروتونين فى الدماغ بل أيضا على مواد تؤثر على إشارات الدماغ لدرجة أن يشعر الإنسان بحالة فرح عارمة. لذلك فيمكنك أن تكافئ نفسك بقطعة شيكولاته من حين إلى آخر.

أشعة الشمس تحسن مزاجك

التعرض للشمس 3 أيام فى الأسبوع لمدة 15 دقيقة يساعد فى اكتساب فيتامين د، الذى يحتاجه الجسم والمعروف بـ “فيتامين الشمس” حيث يرفع من معناويات الإنسان بشكل كبير . ويمكننا أن نجده أيضاً فى أنواع معينة من الطعام مثل سمك السلمون والحليب المدعّم الذين لهما أثر كبير على المزاج

> ولا يعنى ذلك الاعتماد على الحصول على هذا الفيتامين من الطعام يغنى عن التعرض لأشعة الشمس والتى تؤكد العديد من الدراسات بأنّ الجلوس تحت أشعة الشمس سيساعدك لتكون بأفضل حال.

الخبز، المكرونة، الأرز يقلل عصبيتك

إن الأغذية الغنية بالنشويات كالخبز، المعكرونة، المعجنات، المناقيش والبطاطا، تعزز نسبة السيروتونين فى الدماغ الذى ينعكس إيجاباً على مزاجك ويبعد عنك حدة الطبع والعصبية التى قد تصيبك بقائمة من الأمراض كالضغط، السكر، أمراض القلب .

فيتامين "ب" ينشط هرمون السعادة

> إن الأغذية التى تحتوى على الفيتامين "ب" بنسبة عالية كالفاصوليا المجففة، الحبوب الكاملة، السمك، مشتقات الحليب، الدجاج، البيض، الموز، الأفوكادو وذلك لأنها غنية بالتريبتوفان الذى بدوره يعزز السيروتونين هرمون السعادة والشعور بالفرح.

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