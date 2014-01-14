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محمد فودة يُخصص وسائل مواصلات لأهالى زفتى للوصول للجان الاستفتاء

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محمد فودة يُخصص وسائل مواصلات لأهالى زفتى للوصول للجان الاستفتاء محمد فودة يُخصص وسائل مواصلات لأهالى زفتى للوصول للجان الاستفتاء

خصص الكاتب الصحفى والإعلامى محمد فودة عددًا من وسائل المواصلات المختلفة لكبار السن من أهل مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حتى يتمكنوا من الذهاب إلى لجان الاستفتاء اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم على الدستور الجديد.

أكد الإعلامى البارز فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن حرصه على توفير وسائل مواصلات لكبار السن والشباب فى عملية الاستفتاء، يأتى فى إطار دعمه لخارطة الطريق من جانب، وتسهيلا على المواطنين القانطين بأماكن نائية بمحافظة الغربية من جانب آخر.

وأوضح "فودة" أن المواطنين فى محافظة الغربية بشكل عام، ومدينة زفتى بصورة خاصة، أبدوا رغبة شديدة فى التصويت بنعم على الدستور الجديد، وذلك خلال المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة التى عقدها مؤخراً .

جدير بالذكر أن جموع حاشدة بمحافظة الغربية، وعلى الأخص قرية شبرا ملس مركز "زفتى" قد خرجت أمس الاثنين، تطالب التصويت بـ "نعم" على الدستور الجديد، كما دعوا خلال تظاهراتهم الفريق أول عبد الفتاح السيسى إلى النزول للإنتخابات الرئاسية لكونه يتمتع بتأييد وحب عارم داخل نفوس جميع المصريين خلال الوقت الحالى.

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