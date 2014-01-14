أسامه عزب لاعب المصري البورسعيدي ينتقل لأهلي طرابلس مقابل 1.7 مليون جنيه

انتقل أسامة عزب نجم المصري إلي أهلي طرابلس بعد أن تلقي اللاعب عرضًا رسميًا من النادي الليبي .

و قد وافق مجلس إدارة النادي علي بيع اللاعب للاستفادة من عائد بيعه في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

و قد اتفق المصري مع النادي الليبي علي كافة بنود العقد حيث سيحصل المصري علي 80 ألف دولار و يتم تقسيم باقي المبلغ البالغ 150 الف دولار علي أربع شهور .

و قد اكد خبراء ان النادي المصري هو الخاسر في هذه الصفقة خاصة ان اللاعب من أفضل اللاعبين في مصر و المصري في ظل ازمة لاعبين بالمصري و هو ما يسبب عجز في اللاعبين المميزين بالمصري خاصة ان أسامة يستطيع اللعب في اكثر من مركز.