أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أسامه عزب لاعب المصري البورسعيدي ينتقل لأهلي طرابلس مقابل 1.7 مليون جنيه

Google+ Print
أسامه عزب لاعب المصري البورسعيدي ينتقل لأهلي طرابلس مقابل 1.7 مليون جنيه أسامه عزب لاعب المصري البورسعيدي ينتقل لأهلي طرابلس مقابل 1.7 مليون جنيه

انتقل أسامة عزب نجم المصري  إلي أهلي طرابلس  بعد أن تلقي اللاعب عرضًا رسميًا من النادي الليبي .

و قد وافق مجلس إدارة النادي علي بيع اللاعب للاستفادة من عائد بيعه في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

و قد اتفق المصري مع النادي  الليبي علي كافة بنود العقد حيث سيحصل المصري علي 80 ألف دولار و يتم تقسيم باقي المبلغ البالغ 150  الف دولار علي أربع شهور .

و قد اكد خبراء ان النادي المصري هو الخاسر في هذه الصفقة خاصة ان اللاعب من أفضل اللاعبين في و المصري في ظل ازمة لاعبين بالمصري و هو ما يسبب عجز في اللاعبين المميزين بالمصري خاصة ان أسامة يستطيع اللعب في اكثر من مركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر