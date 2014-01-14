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مدير مباحث الشرقية: حريق مبنى الأمن الوطنى شائعة

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مدير مباحث الشرقية: حريق مبنى الأمن الوطنى شائعة مدير مباحث الشرقية: حريق مبنى الأمن الوطنى شائعة

نفى العميد عاطف الشاعر مدير مباحث الشرقية، نشوب حريق بجوار مقر مبنى الأمن الوطنى بالزقازيق، مساء أمس، مؤكداً أنها شائعة تداولها مغرضون لمحاولة إثارة الذعر بين المواطنين المقبلين على الاستفتاء خلال ساعات.

وناشد الموطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة .

كان نشطاء عبر موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" تداولوا أنباءً عن حريق هائل شب بمبنى الأمن الوطنى بالزقازيق.

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