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تأجيل امتحانات 3كليات بجامعة الزقازيق لتزامنها مع يومى الاستفتاء

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تأجيل امتحانات 3كليات بجامعة الزقازيق لتزامنها مع يومى الاستفتاء تأجيل امتحانات 3كليات بجامعة الزقازيق لتزامنها مع يومى الاستفتاء

قرر الدكتور أشرف الشيحى، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، تأجيل الامتحانات بـ3 كليات يومى الاستفتاء الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أمس الاثنين, أنه كان من المفترض أن تعقد الامتحانات بـ3 كليات هى الصيدلية والطب البيطرى والتجارة، إلا أنه تم تأجيل الامتحانات إلى وقت لاحق، سيتم الإعلان عنه فيما بعد, وذلك مراعاة لأعمال الاستفتاء.

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