عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع آشتون ووزير خارجية السنغال

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمس كاثرين آشتون، الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في منطقة الشرق الوسط، إضافة إلى التطورات في كل من سوريا ومصر وملف إيران النووي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات بصفة خاصة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات التجارة الحرة والتبادل الاقتصادي والاستثماري.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بمكتبه، بديوان عام الوزارة أمس، مانكيورندياي، وزير خارجية السنغال.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية السنغالي، متمنيا لعلاقات البلدين المزيد من التواصل، ومد جسور التعاون المشترك بما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، اضافة الى تبادل وجهات النظر حول المستجدات والتطورات على الساحة الإفريقية.

وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، ومنها السنغال، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك من خلال تفعيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز الروابط بين قطاعات الأعمال المختلفة بين الجانبين.

من جهته أشاد وزير خارجية السنغال بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وأشاد مانكيورندياي بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن اهتمام القيادة السنغالية بالاستفادة من هذه التجربة، مثمنا ما تحظى به الإمارات من مكانة مرموقة على مستوى المنطقة وما اكتسبته من احترام وتقدير على المستوى الدولي.

وأشاد بالمواقف الإنسانية والدعم الذي تلقاه بلاده من دولة الإمارات، خاصة في المجال الإنساني.