دوريات الشرطة العسكرية تنتشر بشوارع السويس استعدادًا للاستفتاء

شهدت محافظة السويس, مساء أمس الاثنين, انتشار عدد كبير من الدوريات العسكرية بشوارع وميادين المحافظة، وسط حالة من السعادة والترحيب من قبل المواطنين والهتافات المؤيدة للجيش, وذلك استعدادًا لبدء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع", إن القوات منتشرة حاليا بجميع الشوارع بالمحافظة، والمناطق القريبة من المقرات الانتخابية، مؤكدًا أن السويس سوف تشهد تأمينًا غير مسبوق خلال يومى الاستفتاء, مطالبًا الموطنين بالتوجه لصناديق الاقتراع دون خوف، وأن الجيش يتعهد بحمايتهم.

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