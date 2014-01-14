الأمن يقبض علي 5 من عناصر الإخوان بحوزتهم مخطط لتعطيل عملية الاستفتاء

ألقت أجهزة الأمن المنيا القبض علي” 5″ من العناصر المنتميه، لجماعه الإخوان المسلمون وبحوزتهم 2000 منشور، لرفض الدستور ومخطط لتعطيل عملية الاستفتاء بالأعمال التخريبيه

حيث تمكنت وحدة مباحث مركز ديرمواس من إلقاء القبض علي كلا من حمدي ابراهيم 42 سنه , وحسن أحمد 33 سنه , وهلال محمود 45 سنه خالد مصطفي 40 سنه , وأحمد سمير 37 سنه.

تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم 2000 منشور، تدعو لمقاطعة الاستفتاء وكذا جهاز لاب توب ومخطط لتعطيل عملية الاستفتاء وإفشالها وتعطليه بالقيام بأعمال عنف، وتخريبيه بالمنشأت العامه والشرطيه بالإضافه إلي بعض الكتب الخاصه بجماعه الاخوان المسلمين وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.