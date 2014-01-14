موسى: السيسي لم يطلب التحصين في الدستور.. والظروف الحالية حسمت معظم الخلافات

كتب : محمد شريف الإثنين 13-01-2014 23:14

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، لم يطلب خلال مناقشته معه تحصين وزير الدفاع في الدستور الجديد نهائيًا.

وأوضح رئيس اللجنة، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن السيسي كان قوة كبيرة وأساسية في التوصل لتوافق جماعي في نصوص الجيش.

وتابع "الأمور التي تخص نصوص المحاكمات العسكرية، كان الفيصل فيها الظروف الحالية، والهجوم المسلح على منشآت الجيش".

وأبدى موسى، سعادته الشديدة بالشباب الذين شاركوا في مناقشات لجنة الخمسين، لأنهم أسهموا في حل الكثير من المشاكل العالقة.

وبسؤاله عن المظاهرات التي كانت أم مجلس الشورى، أوضح رئيس اللجنة هذه المظاهرات أزعجت أعضاء اللجنة، وطلب البعض منهم إلغاء الاجتماعات.

وأضاف "لم ينسحب عضو واحد من لجنة الخمسين، والتهديدات بالانسحاب لم يتم تفعيلها"، وشدد رئيس اللجنة، على أن جميع أعضاء اللجنة كان لهم أدوار إيجابية في تعديل الدستور بشكل جاد.

وأوضح موسى، أن بعض ممثلي الكنيسة كان لهم نقاشات حادة، ولكن كان يحدث توافق في النهاية.

واعتبر رئيس اللجنة، أسعد اللحظات التي كانت تمر به عندما ينتهوا من فصل من الفصول في الدستور، مشيرًا إلى أن التصويت الإلكتروني داخل لجنة الخمسين كان يحظى بقبول جماعي جيد جيدا.