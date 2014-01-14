أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

موسى: السيسي لم يطلب التحصين في الدستور.. والظروف الحالية حسمت معظم الخلافات

Google+ Print
موسى: السيسي لم يطلب التحصين في الدستور.. والظروف الحالية حسمت معظم الخلافات موسى: السيسي لم يطلب التحصين في الدستور.. والظروف الحالية حسمت معظم الخلافات

كتب : محمد شريف الإثنين 13-01-2014 23:14

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع، لم يطلب خلال مناقشته معه تحصين وزير الدفاع في الدستور الجديد نهائيًا.

وأوضح رئيس اللجنة، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن السيسي كان قوة كبيرة وأساسية في التوصل لتوافق جماعي في نصوص الجيش.

وتابع "الأمور التي تخص نصوص المحاكمات العسكرية، كان الفيصل فيها الظروف الحالية، والهجوم المسلح على منشآت الجيش".

وأبدى موسى، سعادته الشديدة بالشباب الذين شاركوا في مناقشات لجنة الخمسين، لأنهم أسهموا في حل الكثير من المشاكل العالقة.

وبسؤاله عن المظاهرات التي كانت أم مجلس الشورى، أوضح رئيس اللجنة هذه المظاهرات أزعجت أعضاء اللجنة، وطلب البعض منهم إلغاء الاجتماعات.

وأضاف "لم ينسحب عضو واحد من لجنة الخمسين، والتهديدات بالانسحاب لم يتم تفعيلها"، وشدد رئيس اللجنة، على أن جميع أعضاء اللجنة كان لهم أدوار إيجابية في تعديل الدستور بشكل جاد.

وأوضح موسى، أن بعض ممثلي الكنيسة كان لهم نقاشات حادة، ولكن كان يحدث توافق في النهاية.

واعتبر رئيس اللجنة، أسعد اللحظات التي كانت تمر به عندما ينتهوا من فصل من الفصول في الدستور، مشيرًا إلى أن التصويت الإلكتروني داخل لجنة الخمسين كان يحظى بقبول جماعي جيد جيدا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية»

التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية»

واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا

واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا