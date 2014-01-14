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موسى: صوتي للسيسي.. لأنه يعلم حقيقة ما يحاك للدولة داخليا وخارجيا

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موسى: صوتي للسيسي.. لأنه يعلم حقيقة ما يحاك للدولة داخليا وخارجيا موسى: صوتي للسيسي.. لأنه يعلم حقيقة ما يحاك للدولة داخليا وخارجيا

كتب : محمد شريف منذ 48 دقيقة

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن صوته يجب أن يذهب للفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع، في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال موسى، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، "السيسي لديه علم بالوضع الحقيقي للدولة، وكافة مشاكلها داخليا وخارجيا".

وشدد رئيس اللجنة، أن ليست حقل تجارب بل نريد أن تخرج مصر من الأزمة الحالية، والأفضل أن يكون السيسي مرشحا لرئاسة الجمهورية.

وتابع "يجب أن يكون هناك شعور بالحسم الديمقراطي، وما أزال أرى أن الانتخابات البرلمانية أولا هي الأفضل، ولا نريد أن نضيع وقتنا في أيهما أولا رئاسية أم برلمانية".

وأشار موسى، إلى أن رأي الغرب في مصر لا يهمنا، ولا يهم السيسي رأي الغرب في مسألة ترشحه، والشعب المصري سيقرر ماذا يريد، وهو صاحب القرار المصري.

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة تجنب أي نصائح تأخذ في الاعتبار مصالح الخارج، وتبتعد عن مصالح مصر.

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