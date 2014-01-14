أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

جابر نصار: الدستور الجديد "غنوة في حب مصر"

Google+ Print
جابر نصار: الدستور الجديد "غنوة في حب مصر" جابر نصار: الدستور الجديد "غنوة في حب مصر"

كتب : فاطمة النشابي منذ 46 دقيقة

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مشروع الدستور الجديد ليس به "عيب"، وقدم أفضل النصوص وفقًا للحظة الراهنة، واصفًا النص الجديد للدستور بأنه "غنوة" في حب ، حيث إنه يدعم استقرار مصر وازدهارها.

وأضاف "نصار"، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج "دستور مصر" على قناة التحرير، أن التصويت بنعم على مشروع الدستور هو بمثابة "وضع أيدينا في عين من يتجرأ على مصر ويتطاول على ثورتي 25 يناير و30 يونيو".

وأكد أن مشروع الدستور الجديد جعل المسؤولين "عراة" أمام الشعب، بعدما ألزم الرئيس والحكومة وأعضاء مجلس الشعب بتقديم تقارير للذمة المالية سنويًا يتم نشرها في الصحف، كما أنه نص على إمكانية محاكمة الرئيس.

وأشار إلى أن مشروع الدستور أنصف السلطة القضائية بشكل غير مسبوق، وحقق آمال وطموحات الفلاحين، كما أنه لأول مرة في مصر، كفل حقوق العمال، ووضع حلولاً واقعية للعديد من الأزمات.

ولفت "نصار" إلى أن مادة المحاكمات العسكرية تعد تطورًا تاريخيًا في الحياة الدستورية في مصر بعدما تم تقييدها في مواقف معينة على خلاف دستور الإخوان، مشيرًا إلى أن باب الحقوق والحريات بالدستور جعل جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، كما أنه يمنع التمييز، وأغلق الباب أمام زواج القاصرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر