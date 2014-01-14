جابر نصار: الدستور الجديد "غنوة في حب مصر"

كتب : فاطمة النشابي منذ 46 دقيقة

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مشروع الدستور الجديد ليس به "عيب"، وقدم أفضل النصوص وفقًا للحظة الراهنة، واصفًا النص الجديد للدستور بأنه "غنوة" في حب مصر، حيث إنه يدعم استقرار مصر وازدهارها.

وأضاف "نصار"، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج "دستور مصر" على قناة التحرير، أن التصويت بنعم على مشروع الدستور هو بمثابة "وضع أيدينا في عين من يتجرأ على مصر ويتطاول على ثورتي 25 يناير و30 يونيو".

وأكد أن مشروع الدستور الجديد جعل المسؤولين "عراة" أمام الشعب، بعدما ألزم الرئيس والحكومة وأعضاء مجلس الشعب بتقديم تقارير للذمة المالية سنويًا يتم نشرها في الصحف، كما أنه نص على إمكانية محاكمة الرئيس.

وأشار إلى أن مشروع الدستور أنصف السلطة القضائية بشكل غير مسبوق، وحقق آمال وطموحات الفلاحين، كما أنه لأول مرة في مصر، كفل حقوق العمال، ووضع حلولاً واقعية للعديد من الأزمات.

ولفت "نصار" إلى أن مادة المحاكمات العسكرية تعد تطورًا تاريخيًا في الحياة الدستورية في مصر بعدما تم تقييدها في مواقف معينة على خلاف دستور الإخوان، مشيرًا إلى أن باب الحقوق والحريات بالدستور جعل جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، كما أنه يمنع التمييز، وأغلق الباب أمام زواج القاصرات.