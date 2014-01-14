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خالد الجندي: ذكرى المولد النبوي تعلمنا أن الجيش هو الحصن المنيع لمصر

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خالد الجندي: ذكرى المولد النبوي تعلمنا أن الجيش هو الحصن المنيع لمصر خالد الجندي: ذكرى المولد النبوي تعلمنا أن الجيش هو الحصن المنيع لمصر

كتب : جهاد أحمد منذ 25 دقيقة

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، إن هناك حالة من التكالب على إحداث فوضى في ومن المؤكد أن مصر في رباط إلى يوم القيامة، مشيرا إلى زيادة الإيمان في النفوس وقت التحدي والأزمات.

وأضاف الجندي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية، أن الجيش المصري يخوض أشرف معركة في تاريخه لأنها تسعى لتحرير الإسلام من أعدائه والمتاجرين به.

وأكد "الجندي" سعادته بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف في هذه الأيام ليتعلم الناس من الرسول الكريم معاني الثبات في المحن والشدائد، وأن هناك ثوابت لدى المصريين وهي أن الجيش هو الحصن المنيع لمصر.

واستنكر الجندي التشكيك في نوايا الجيش المصري، محذرا من العبث به والاقتراب منه، مؤكدا أن الجيش هو من أبناء الوطن وعقيدته تنص على أن "الجيش الله والوطن".

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