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القبض على 5 من مثيري الشغب بقرية الرئيس المعزول والأمن يسيطر على الاشتباكات‎

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القبض على 5 من مثيري الشغب بقرية الرئيس المعزول والأمن يسيطر على الاشتباكات‎ القبض على 5 من مثيري الشغب بقرية الرئيس المعزول والأمن يسيطر على الاشتباكات‎

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية برئاسة العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية من القبض على 5 من أنصار الرئيس المعزول ومثيرى الشغب بقرية العدوة التابعة لمركز ههيا مسقط رأس الرئيس المعزول، وذلك بعد وقوع اشتباكات مع الأجهزة الأمنية لإصرار أنصار المعزول على تنظيم سلسله بشرية بطريق ههيا الزقازيق .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الاشتباكات وذلك بعد أن أطلقت الغاز المسيل للدموع، وتم تفريق أنصار الرئيس المعزول .

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، وقوات الأمن أمام قرية العدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس المعزول .

وقام العشرات من أنصار المعزول بقطع طريق “ههيا – الزقازيق “، وعطلو الحركة المرورية وقاموا بإشعال الاطارات على جانبى الطريق،  وذلك إحتجاجا على ما وصفوه بمقاطعة دستور الدم .

وفى نفس السياق كثفت القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الأمن بالشرقية ، من تواجدها ونشرت المدرعات أمام لجان الاستفتاء بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول تحسبا لوقوع أى أعمال شغب داخل القرية .

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