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الزمالك يبدأ مشواره في دوري الأبطال يوم التاسع من فبراير

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الزمالك يبدأ مشواره في دوري الأبطال يوم التاسع من فبراير الزمالك يبدأ مشواره في دوري الأبطال يوم التاسع من فبراير

أ ش أ - حدد نادي الزمالك يوم التاسع فبراير المقبل موعدا لمباراة الذهاب أمام فريق " إيه إس دوان " بطل النيجر في لقاء الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في القاهرة.

وأكد حمادة أنور المدير الإداري أن الجهاز الفني اضطر لاختيار هذا الموعد نظرا لارتباطه بمباراة في الدوري يوم 5 من ذات الشهر وفقا لجدول المسابقة بعد تعديله .

وقد استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة حرس الحدود المقبلة المقرر لها يوم الأحد بإستاد القاهرة في إطار مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري.

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