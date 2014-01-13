محمود حسين فى رسالته: التنسيق مع «حماس» وميليشيات ليبيا.. وتوزيع المهام بـ«رسائل مشفرة»

غرف عمليات فرعية بجميع المحافظات ورئيسية فى القاهرة والإسكندرية وسيناء.. وتنسيق مع «العناصر» الموجودة بالوزارات واتحاد العمال والنقابات

كتب : خالد محمد الإثنين 13-01-2014 22:53

فى هذه الرسالة، يكشف «حسين» عن وجود تنسيق بين قطاع غزة ممثلاً فى حركة حماس، وميليشيات التنظيم فى ليبيا، من أجل التحرك فى أى عملية مطلوبة، وذلك عبر إنشاء 4 غرف للتنسيق معهم فى القاهرة والإسكندرية وسيناء والسلوم، كما تؤكد الرسالة أن التنظيم يستخدم «شفرات» عبر الإنترنت فى توزيع المهام، وأن هناك عناصر ما زالت موجودة له فى وزارات الكهرباء والبترول والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالى، ونقابات المهندسين والأطباء والمعلمين، وأن وسائل التواصل بينهم هى شبكات الإنترنت والبريد الإلكترونى وهواتف الثريا فى حالة الضرورى.

وهذا هو نص الرسالة:

الإخوة الأفاضل

تحية طيبة وبعد

بناء على التوصيات والتكليفات الناتجة عن الاجتماعات فى كل من جنوب أفريقيا وقطر وتركيا وماليزيا وقطاع غزة، تقرر، على وجه السرعة، بدء العمل وتنفيذ الآتى:

إنشاء غرف عمليات فرعية داخل القاهرة ومحافظات الجمهورية بالكامل، مع ضرورة وجود غرف أساسية وفرعية توزع كالآتى:

1- غرفة عمليات القاهرة (غرفة القيادة).

2- غرفة عمليات الإسكندرية (إدارة المهام).

3- غرفة عمليات سيناء والعريش (إدارة المجموعات القادمة عبر الحدود).

4- غرفة عمليات مطروح والسلوم (مسئولة عن التنسيق مع عناصرنا الموجودة فى ليبيا).

كما توزع المهام الخاصة بـ«25 يناير».. علماً بأن تلك التكليفات ستوزع عن طريق الآتى:

1- طلاب جامعة الأزهر والقاهرة وعين شمس بالتنسيق مع عناصرنا داخل الجامعات.

2- شبكات التواصل الاجتماعى من خلال إيميلات لا يستطيع الأمن الوصول إليها.

3- شبكات الإخوان على مواقع الإنترنت، وهى التى ستتولى توزيع المهام فى رسائل مشفرة.

4- التنسيق مع عناصرنا الموجودة فى الوزارات المختلفة، وإبلاغهم بشفرات بدء التنفيذ فى كل من وزارة الكهرباء ووزارة البترول ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى.

5- التنسيق مع أعضائنا فى اتحاد العمال والنقابات، واستغلال وجودهم الخفى فى ضمان تنفيذ الخطة، وذلك بالعمل على تقديم مكاسب لأعضاء تلك النقابات (المهندسين الأطباء - المعلمين) لضمان مساندتهم لنا.

برجاء التنسيق المستمر مع الإخوة الموجودين فى الوزارات، على أن تكون الاجتماعات دورية ومستمرة، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الاجتماعات، والتبليغ قبل بدء الاجتماعات بساعات قليلة لمنع وصول الجهات لأماكن انعقاد الاجتماعات.

ملحوظة: يُمنع منعاً تاماً التواصل عبر الهواتف، نظراً لتعقب الأمن لكافة الاتصالات هذه الفترة، ويكون الاتصال عبر شبكة الإنترنت والبريد الإلكترونى، وفى حالة الضرورة القصوى يكون عن طريق هاتف الثريا وهواتف أخرى يجرى التنسيق من خلالها.



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