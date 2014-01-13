تحذيرات من تناول العصائر المعلبة لاحتوائها على قدر كبير من السكر

حذرت البروفيسور "سوزان جيب"، إحدى المستشارات الحكوميات فى مجال السمنة، الأفراد من تناول العصائر المعلبة، مؤكدة أنهم يجب أن يتوقفوا عن تناول العصائر المعلبة، لأنه يحتوى على نفس قدر السكر الذى تحويه المشروبات الغازية.

وأوضحت "جيب"، التى تقود حملات حكومية تطوعية تتعلق بالمنتجات الصناعية والاستهلاك الصحى لها، أن العصائر المعلبة تحتوى على قدر كبير من السكر، مشيرة إلى أنه ليس كالفاكهة الطبيعية فى مكوناته.

كما تؤكد "جيب"، أن التخلى عنه أمر سهل، ومن الأفضل استبداله بالفاكهة الطازجة حسبما ذكرت صنداى نيوز.

تأتى هذه الحملة، بعد أن حذر خبراء الصحة من مخاطر السكر، التى أصبحت فى مقام مخاطر التبغ، والكحوليات، وحثوا القائمين على الصناعات فى بريطانيا، أن يقللوا من استخدامه بنسبة 30% فى منتجاتهم.

بدأ مجموعة من الأكاديميين، تلك الحملات، وأشاروا إلى أن تقليل السكر فى الصناعات بتلك النسبة، يمكنه تقليل 100 سعر حرارى يوميا من كل فرد، مما يساهم فى حل الانتشار الخطير للسمنة فى بريطانيا، ومن مطالبهم توقف الشركات عن الإعلان عن منتجاتهم التى تحوى مشروبات عالية السكر، التى أصبحت كما وصفوه "كحول الطفولة".

وقد وصف أحدهم وهو بروفيسور سيمون كيبويل، أستاذ علم الأوبئة الإكلينيكية بجامعة ليفربول بالمملكة المتحدة السكر باسم "التبغ الجديد".

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