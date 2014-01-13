ارتفاع عدد القيادات الإخوانية المقبوض عليهم في جنوب سيناء إلى 28

ألقت أجهزة الأمن بجنوب سيناء القبض على 8 قيادات إخوانية بجنوب سيناء قبل إجراء الاستفتاء على الدستور بساعات ومن بينهم” رجب عبد المقصود أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة ، وعبد الحفيظ محمد فتحي ،الموظف بمديرية الصحة”.

وقال مصدر أمنى “إن القيادات التى ألقى القبض عليهم وجد معهم منشورات تدعوا لتعطيل الاستفتاء على الدستور وتحرض على العنف”.

وعلي الفور أحالت اجهزة الأمن المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد القت القبض على20 قيادة إخوانية بجنوب سيناء عقب إعلان الحكومة جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابيه ليبلغ عدد المقبوض عليهم حتى الان 28 قيادة اخوانية.