الهلباوي: الدستور الجديد أفضل الدساتير المصرية على مر العصور

اكد الدكتور كمال الهلباوى وكيل لجنة الخمسين ان الدستور الجديد من أفضل الدساتير المصرية على الاطلاق بل لاول مرة نستطيع ان نقول لكل من يسألنا من وسائل الاعلام والساسة فى دول الغرب أن لدينا بابا للحقوق والحريات والواجبات العامة بالدستور لا يقل عن أمثاله فى الدساتير العالمية بل أفضل فى بعض النصوص من الدساتير العالمية .

جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الذى نظمته حملة مستقبل وطن لدعم خارطة الطريق والتصويت بنعم على الدستور الذى عقد بمدينة سمالوط بالمنيا.

قال الهلباوى ان الدستور بما يحتوية من تأكيد على الحريات والمساواة بين المسلم والمسيحى والمرأة والرجل وعدالة إنتقالية ومحافظتة على الكرامة ووحدة الوطن وترابة يجعلنا نصوت بالموافقة عليه .

استطرد قائلا ان الدستور الحالى ، إذا كان يتضمن فى اى من موادة ما يخالف الدين الاسلامى او يخالف الوطنية والخلق والآداب ، مثلما يروج بعض المشوهين كنت إنسحبت فورا من لجنة الخمسين ، والقيته على الارض ووقفت علية بالحذاء ، حيث اننى لا اريد شيئا إلا مرضاة الله تعالى ، ولكن اقسم بالله أن الدستور من أفضل الدساتير التى وضعت .

قال وكيل لجنة الخمسين إننا عقدنا 10 إجتماعات مع أعضاء حزب النور خارج لجنة الخميسن بشأن إلغاء المادة 219 من الدستور السابق ، وكانت جلسات علمية وأكاديمية بحتة ، وفى النهاية إتفقنا على ان المرجع فى تفسير مبادىء الشريعة الاسلامية مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا كما نصت عليه ديباجة الدستور .

اوضح ان الدستور الحالى حد من سلطات رئيس الجمهورية ووضع مادة لمحاكمته أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى .

وانتقد الهلباوى ، أفعال جماعة الاخوان المسلمين ، وتبنيها لاعمال العنف والارهاب فى سيناء وقتل وخطف الجنود وتسلق الاسوار وتعطيل الدراسة بالجامعات واهانة الاساتذة والعلماء ، مشيراً الى ان كل هذة الافعال بعيدة تماماً عن الإسلام .