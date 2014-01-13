استقالة 3 أعضاء بالحرية والعدالة باسوان اعتراضا على ممارسات الاخوان

تقدم ثلاثة من اعضاء حزب الحرية والعدالة باستقالتهم من الحزب بسبب ممارسات الجماعة الاخيرة وقامو بعمل محاضر رسمية بالتنازل فى قسم شرطة اول اسوان حيث قام عبدلله محمد مرزوق 53 سنة تاجر سجاد ومفروشاتومقيم حى السبعين دائره مركز كوم امبو ، وخالد عبد المجيد هاشم اسماعيل 45 سنة موظف بمدرسه التجاره بنات بكيما السد العالى شرق دائرة قسم ثانى اسوان واحمد السيد عبد الحليم عيسى 41 سنة مندوب سياحه بشركه سيلفيا تورز ايجبت للسياحه ومقيم السد العالى شرق وذالك لرغبتهم فى التنازل عن عضويتهم بحزب الحرية والعدالة.

تحرر عن ذاللك المحاضر ارقام (469-468-467) ادارى قسم اول اسوان لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة العامة.