اشتباكات بين أنصار «الإخوان» وأهالي بالحوامدية

وقعت اشتباكات بالأسلحة النارية والعصي والحجارة، مساء الإثنين، بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأهالي بمدينة الحوامدية بالجيزة أثناء قيام كبار العائلات بتنظيم مسيرة لتأييد مشروع الدستور، حيث تصادف مرور مسيرة تابعة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ووقعت اشتباكات بين الطرفين.

وقال مصدر أمني في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إنه تم الدفع بتشكيلات أمنية للسيطرة على الاشتباكات.

يشار إلى أن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء يبلغ 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا، موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية، و13 ألفا 867 مقرا انتخابيا، ويشرف على الاستفتاء 13 ألفًا و867 قاضيًا.

ومن المقرر أن يدلي الوافدون بأصواتهم في 84 مركزًا على مستوى الجمهورية، ويبدأ التصويت من 9 صباحًا حتى 9 مساء، يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 يناير الجاري.