زياد بهاء الدين لـ«الوطن»: الحكومة لا تتعامل بسياسات «المعزول» فى ملف الاقتراض

كتب : محمد الدعدع منذ 23 دقيقة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، إن حكومة «الببلاوى» لا تتبع سياسات الرئيس المعزول محمد مرسى فيما يخص التوسع فى عمليات الاقتراض من الخارج، وقال نائب رئيس الوزراء فى تصريحات لـ«الوطن» إن إجمالى ما تم الاتفاق عليه من مبالغ موجهة لمشروعات تنموية 4.6 مليار دولار.

وأشار إلى أن نسبة المنح بها 69.2%، بينما جاءت القروض الميسرة بنحو 30.8%، مؤكدا أن القروض الخارجية فى نطاق آمن، والمنح لا تمثل عبئا، مع ضرورة الانتباه إلى دورها الحيوى فى خدمة مشروعات البنية التحتية التى تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

وكشف تقرير لوزارة التعاون الدولى، حصلت «الوطن» على نسخة منه، عن أن مصر حصلت على حزمة مالية من الإمارات بنحو 2.77 مليار دولار، فيما حصلت على 1.83 مليار دولار من شركاء التنمية والمانحين، وساهمت كوريا الجنوبية فى توسعة نظام التحكم الأوتوماتيكى لشبكات التوزيع للكهرباء بنحو 6.2 مليون دولار، فيما جاءت مساهمة صندوق الأوبك للتنمية والبنك الدولى بنحو 70 مليون دولار لمشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان، وساهم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والعربية لمشروع كهربة إشارات خط بنها-بورسعيد بنحو 2.106 مليون دولار. وأوضح التقرير أن مصر حصلت على 234.85 مليون دولار لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية ووزارة الشئون الاقتصادية السويسرية والحكومة المصرية، كما حصلت مصر على دعم مالى قدره 70.4 مليون من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الزراعة، إضافة إلى دعم صندوق التكنولوجيا النظيفة وصندوق التنمية المؤسسية لتطوير البنية الأساسية للنقل الحضرى بالقاهرة الكبرى بنحو 1.3 مليون دولار. وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبى دعم البرنامج القومى للتغذية المدرسية بنحو 81.25 مليون دولار ودعمه لتطوير المناطق غير الرسمية بالقاهرة الكبرى بنحو 27.1 مليون دولار، إضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدنى بنحو 13.54 مليون دولار والبرنامج القومى للتشغيل كثيف العمالة بنحو 96.3 مليون دولار، وإدارة وصيانة مركز رواد الحديقة الأثرية بمدينة ماضى بنحو 0.46 مليون دولار. فيما اختصت إيطاليا بدعم تدوير المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى بنحو 0.45 مليون دولار، إضافة إلى إعادة تأهيل معهد التمريض الفنى ببورسعيد بنحو 1.3 مليون دولار.

أما عن بنك التنمية الأفريقى فقد قدم مساهمة تمويلية لإدارة المخلفات الصناعية بنحو 2 مليون دولار، وأخيراً فقد ساهمت اليابان بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بتمويل قدره 3.6 مليون دولار لدعم المرحلة الخامسة من مشروع التنمية المتكاملة بسوهاج، إضافة إلى اعتزام البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية المساهمة فى تمويل خمس مشروعات بقطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحى بنحو 251.3 مليون يورو خلال العام الجارى.