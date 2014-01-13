استشارى جهاز هضمى: عادات خاطئة تؤذى المعدة يجب تجنبها

الحفاظ على المعدة أمر ضرورى حتى لا تزعج الإنسان، ولا يعلم الكثيرون ممن يشتكون من أمراض معدة أنهم السبب الحقيقى وراء مشكلاتها، فالمعدة حساسة بطبيعتها، ولكن صاحبها قد يقسو عليها كثيرا دون أن يدرى، وهناك عادات للأسف أعتدنا جميعا عليها ولا ندرى أنها خطيرة وتؤذى المعدة كثيرا.

يوضح الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد لندن مجموعة من العادات الخفية التى لا نتخيل أنها سبب مشكلات الأمعاء والمعدة، والتى عليك تجنبها:

- مفاجأة المعدة دون التمهيد لها، أى تناول أية أطعمة أو مشروبات أو التدخين صباحا دون تناول طعام على معدة خاوية، وكذلك شرب المياه شديدة البرودة أو المياه شديدة السخونة على معدة خاوية، هذه العادات تثير المعدة وتؤذيها بالتدريج .

-إهمال الإفطار الصحى، وعدم تناوله، والاستعاضة بوجبة الغداء التى فى الغالب تحتوى على دهون ومكونات دسمة، أكبر عوامل الأذى التى قد تطال المعدة، وتصيبها بالتخمة والانتفاخ وتجهد القولون كثيرا .

-تناول الأطعمة الحريفة والمخلل والشطة الحمراء والفلفل الأسود، والأطعمة المليئة بالملح كالفسيخ والرنجا والبصل والثوم وغيرها فجأة فى الصباح على معدة فارغة يعرضك للإصابة الحموضة والحرقان الشديد فى المعدة والانتفاخ والمغص .

-شرب المشروبات الغازية والقهوة والشاى الأسود على معدة خاوية أيضا فهذا يساعد على تآكل جدار الأمعاء ويتسبب فى الشعور بالتهاب فيها.

ويؤكد الدكتور محمد هنا على أن الاستمرار والاعتياد على عدم تناول وجبة الإفطار كل صباح، وتناول الأطعمة والمشروبات السالف ذكرها على معدة خاوية، يهدد سلامة المعدة ويدمرها بالتدريج، فى حين أن تناول وجبة الإفطار التى تحتوى على الزبادى أو العسل والمربى، وتناول الخبر الأسمر، وتناول مشروب البرتقال الطبيعى أوالليمون أوتناول كوبا من القهوة وكن بعد الانتهاء من تناول الطعام، يقى المعدة طوال اليوم من الإصابة ما يضرها.

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