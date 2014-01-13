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وزير التموين: احتياطي القمح "في حدود الأمان"

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وزير التموين: احتياطي القمح "في حدود الأمان" وزير التموين: احتياطي القمح "في حدود الأمان"

كتب : وائل سعد الإثنين 13-01-2014 20:53

أعلن الدكتور محمد أبوشادي وزير والتجارة الداخلية، اليوم، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لإنتاج الخبز المدعم والطباقي في حدود الأمان، ويكفي حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل القادم، وأن الاحتياطي سوف يزداد بعد فتح باب توريد القمح المحلي من المزارعين والموردين منتصف شهر أبريل المقبل.

وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف تسلم حوالي أربعة ملايين طن قمح محلي هذا العام نظرًا لقيام بتحديد سعر مرتفع للأردب، وهو 420 جنيهًا، وهو ما يعد دعمًا وتشجيعًا للفلاحين لزراعة القمح وتوريده للحكومة.

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